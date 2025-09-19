巨人の増田陸内野手（２５）とドラフト５位・宮原駿介投手（２３）が１９日の広島戦（東京Ｄ）から１軍に昇格することが１８日、分かった。代わって森田駿哉投手（２８）、高梨雄平投手（３３）、石川達也投手（２７）が出場選手登録を抹消される。今季、増田陸は１軍で８２試合に出場して、打率２割３分７厘、５本塁打、２１打点。打撃の状態を落として、８月２２日に出場選手登録を抹消されていた。イースタン・リーグでは６