◆米大リーグドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。史上６人目の２年連続５０本塁打達成から一夜明け、２試合連発の５１号ソロを放ち、３年連続本塁打王に向けてトップのシュワバーの目の前で２本差と肉薄した。直接対決となった今カードは２発の大谷に軍