人間国宝の歌舞伎俳優・坂東玉三郎（７５）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、２６日公開のシネマ歌舞伎「源氏物語六条御息所（ろくじょうのみやすどころ）の巻」の撮影秘話を明かした。玉三郎が六条御息所役、市川染五郎（２０）が光源氏役で、昨年１０月に東京・歌舞伎座で上演された恋物語を、新たな撮影分を加えて映像化。「美」を追求する玉三郎ならではのこだわり、作品の魅力や染五郎の印象を語った。（有野博