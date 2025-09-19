元宝塚雪組トップスターの望海風斗と元宝塚歌劇花組トップスターの明日海りおが１８日、都内でミュージカル「エリザベート」（１０月１０日、東京・東急シアターオーブで開幕）製作発表記者会見に出席した。同ミュージカルの新ビジュアルも発表された。今年、東宝版の初演から２５周年を迎える人気ミュージカル。ヒロインのエリザベート役をダブルキャストで演じるのは、望海と明日海。会見前には新ビジュアルのアンベールが