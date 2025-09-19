俳優の古川雄大さん、井上芳雄さん、山崎育三郎さんがミュージカル『エリザベート』の製作会見に俳優の望海風斗さん、明日海りおさんとともに登場しました。【写真を見る】【 古川雄大 】３度目のトート役で「寝ている時も稽古」山崎育三郎からは「前は全額奢ったから、今回はご馳走して」とお願い1996年に宝塚歌劇団により日本初演、2000 年の東宝版初演から観る者を魅了し続けてきた、大ヒットミュージカル『エリザベート』