9月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」では、やなせたかし氏の作品が急上昇。「アンパンマン」を生み出した、やなせたかしと暢の夫婦をモデルに描くNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終週を目前に、ジャンル別「児童書」のTOP10に2作がランクインした。【画像】フジパンのアンパンマンシリーズ 全13品6位にランクインした『やさしい ライオン』は1970年に劇場アニメとして初公開。原作・演出・美術をやなせ氏が担