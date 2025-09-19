NY株式18日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均46171.39（+153.07+0.33%） ナスダック22507.55（+246.22+1.11%） CME日経平均先物45690（大証終比：+470+1.03%） 欧州株式18日終値 英FT100 9228.11（+19.74+0.21%） 独DAX 23674.53（+315.35+1.35%） 仏CAC40 7854.61（+67.63+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.572（+0.019） 10年債 4.106（+0.019） 30年債 4.722