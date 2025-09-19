アメリカのトランプ大統領は18日、アメリカ軍が駐留していたカブール郊外の空軍基地について、「中国が核兵器を製造している場所から1時間の場所にある」として返還を求めていることを明かしました。トランプ大統領：我々は空軍基地を無償で譲ったが、取り戻そうとしている。トランプ大統領は、アメリカ軍が駐留していたアフガニスタン郊外のバグラム空軍基地について「取り戻そうとしている」と述べ、アフガニスタン側に返還を求