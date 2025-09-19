世界レスリングの女子62キロ級で初優勝を果たした元木咲良＝18日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第6日は18日、ザグレブで行われ、女子で62キロ級のパリ五輪王者の元木咲良（育英大助手）が初優勝を果たした。決勝で北朝鮮選手に5―4で競り勝った。53キロ級の村山春菜（自衛隊）、68キロ級の石井亜海（クリナップ）も決勝を制し、世界一に輝いた。男子グレコローマンスタイルは77キロ級で