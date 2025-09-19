科学研究で有利な英語圏・先進国の男性に比べると、女性であるだけで英語論文は最大45％も少ないとする分析を、オーストラリア・クイーンズランド大の天野達也准教授らのチームが18日、科学誌プロスバイオロジーに発表した。女性かつ非英語話者だと最大60％、さらに低所得国出身だと最大70％も論文が少なかった。