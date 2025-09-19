19日午前1時46分ごろ最大震度２の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されています。 各地の震度は、 震度２が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・