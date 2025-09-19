NY株式18日（NY時間13:21）（日本時間02:21） ダウ平均46216.27（+197.95+0.43%） ナスダック22525.42（+264.09+1.19%） CME日経平均先物45760（大証終比：+540+1.18%） 欧州株式18日終値 英FT100 9228.11（+19.74+0.21%） 独DAX 23674.53（+315.35+1.35%） 仏CAC40 7854.61（+67.63+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.564（+0.010） 10年債 4.101（+0.013） 30年債 4.715