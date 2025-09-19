◇オランダ1部フェイエノールト2―0シッタート（2025年9月17日オランダ・ロッテルダム）日本代表コンビが首位を走る名門の開幕5連勝を支えた。フェイエノールトFW上田が前半40分に味方のパスで守備陣の裏に抜け、左足でGKの左脇を抜く今季5点目の先制点。得点ランクでも首位に並ぶと、5戦連続フル出場のDF渡辺も4度目の完封を支えた。同じ新加入のアフメドジッチとセンターバックを務め、ここまで1失点。ファンペルシー