「ドジャース５−０フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの先発スネルが７回２安打無失点、１２奪三振の快投で５勝目を挙げた。３−０の七回２死から２連続四球でピンチを背負と、ベンチから飛び出したロバーツ監督に「プリーズ（お願いします）」と続投志願。今季最多１１２球目で空振り三振に仕留め、雄たけびを上げた左腕は「自分を信じてくれてうれしかった」と振り返った。