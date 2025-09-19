きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高の動きが強まっており、ユーロドルは１．１７ドル台に伸び悩んでいる。一時１．１８ドル台半ばまで上昇していたが、１．１７５０ドル付近まで下落する場面も見られた。２１日線が１．１７ドル台前半に来ており、目先の下値サポートとして意識される。一方、ユーロ円は１７４円台前半と、本日高値圏で推移している。円安がユーロ円をサポートしており、昨