テレビアニメ『ダンダダン』の第3期が制作されることが決定した。あわせてモモ、オカルン、ターボババアが描かれたお祝いビジュアルが公開された。【動画】新キャラ登場！公開された『ダンダダン』最新PV第2期最終回では、巨大大仏ロボットとみんなの能力を駆使し、宇宙怪獣を倒したモモたち。倒されたことで縮んでしまった宇宙怪獣を街中に放置することができないため、オカルンとジジでモモの家に運ぶことに。ふと宇宙怪獣