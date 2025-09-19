NY株式18日（NY時間12:01）（日本時間01:01） ダウ平均46114.53（+96.21+0.21%） ナスダック22478.68（+217.35+0.98%） CME日経平均先物45745（大証終比：+525+1.15%） 欧州株式18日GMT16:01 英FT100 9228.11（+19.74+0.21%） 独DAX 23674.53（+315.35+1.35%） 仏CAC40 7854.61（+67.63+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.570（+0.017） 10年債 4.118（+0.031） 30年債 4.