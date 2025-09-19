パレスチナ自治区ガザ地区の一部で17日、インターネットなどの通信が遮断されました。またイスラエル軍の戦車部隊がガザ市の中心部に近づくなど、戦闘がさらに激化しています。ロイター通信などによりますと、ガザ地区の通信会社は17日、最大都市のガザ市と北部でインターネットと電話回線が遮断されたと発表しました。ガザ市からは現在も数十万人が避難を試みていますが、通信の遮断で住民の移動にも混乱が生じそうです。そのガザ