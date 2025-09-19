◇ア・リーグレッドソックス5―4アスレチックス（2025年9月17日ボストン）レッドソックスの吉田は先制点を含む2点を叩き出した。0―0の初回2死二塁から低めの球に巧みに合わせて右前適時打。2―4の5回1死満塁では外角球を引っ張って転がし、全力疾走で一塁内野安打とした。出場2試合連続で2安打。延長10回の末、11度目のサヨナラ勝利につなげた。ワイルドカード争いは激しく、アレックス・コーラ監督は「勝てる試合は