◇ナ・リーグドジャース5─0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、フィリーズ戦の8回に2戦連発の51号ソロを放った。3連敗阻止に貢献し、地区優勝マジックも1つ減らして「8」へ前進。ナ・リーグ本塁打王争いの直接対決だった今回3連戦は初戦の1発にとどまったトップのシュワバーを2戦目からの2発で猛追し、2本差に詰め寄った。レギュラーシーズンは残り10試合。