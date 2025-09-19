◇ナ・リーグドジャース5─0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャース・大谷の51号をゲットしたロサンゼルス郊外に住むタイラー・コーさん（34）は「生涯のドジャースファンであり、シーズンチケットホルダーだ」と胸を張り「2年くらいずっとここに座って、ずっと待っていた。本当にうれしいよ」と声を震わせた。3月の東京ドームでの開幕戦も観戦し「日本の野球文化は世界一だと説明しなければならないくらい