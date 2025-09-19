米IT大手マイクロソフト創業者で推定資産1070億ドル（約15兆7290億円）の世界的大富豪ビル・ゲイツ氏（69）が、16日にドジャースタジアムで行われたドジャース―フィリーズを観戦していたことが17日（日本時間18日）、判明した。球場関係者によれば、ド軍側の三塁ベンチ横のオーナーシートに座り、大谷の5回無安打無失点の快投や史上6人目の2年連続50号を間近で見届けたという。