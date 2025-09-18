メ～テレ（名古屋テレビ） 18日午後、愛知県岡崎市の矢作川で、9歳の男の子が流され、いまだ行方がわかっていません。 消防によりますと、18日午後3時45分ごろ、岡崎市日名本町の矢作川で、「友達が川に流された」と一緒にいた友人から119番通報がありました。 警察によりますと、流されたのは小学4年生の9歳の男の子で、友達2人と子どもたちだけで川で遊んでいたとみられています。 警察と消防は、ダイバー