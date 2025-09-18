メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市の将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す王座戦第2局が、18日神戸市で行なわれ、藤井七冠が敗れました。 今期の王座戦五番勝負は、藤井七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑戦します。 第2局は神戸市の「ホテルオークラ神戸」で行なわれ、藤井七冠の先手で始まりました。 対局は18日午後9時前、後手の伊藤叡王が116手で藤井七冠を破り、シリーズ初勝利を挙げました。 王座