◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）阪神・大竹が3年連続2桁勝利に王手をかけた。5回は3安打を浴びて2失点。1点差に詰められて6回に代打を送られたとあって「野手の皆さんと中継ぎの皆さんの力で勝たせてもらった。ありがたい」と仲間に感謝した。4回まではほぼ完璧な内容。ストライク先行でリズムをつくりコイ打線を手玉に取った。前回マツダで登板した8月12日は4回0/37失点KO。その雪辱を果たした。10勝