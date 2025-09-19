◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）阪神はカード最終戦を勝利で飾り、今季の広島戦は記録ラッシュになった。19勝（6敗）は63年、03年に並ぶ最多勝利。マツダスタジアムで11勝を挙げ、64年の中日球場（中日戦）に並ぶビジター本拠地の球団記録になった。試合後、選手とともに広島の虎党にあいさつをした藤川監督は「今日出た選手も活躍できたし、誇らしく、いい報告ができたと思います」と胸を張った。