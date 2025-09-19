◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）阪神・大山が8年連続2桁本塁打を達成した。4―2の7回2死一塁。ハーンがフルカウントから投じた外角高め直球を振り抜くと、弾丸ライナーで右翼ポール際に飛び込む10号2ランとなった。「後ろにつなぐ意識を持って自分のスイングを心がけた。チームが勝ったことが一番」勝利を決定付けた一打に喜びをにじませた。球団生え抜きでは12年連続の岡田彰布以来で、通算150号本