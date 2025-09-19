◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）【阪神・藤川監督語録】▼佐藤輝は体調優先本人もゲームに出たがっていた。他の選手と一緒に（広島のファンに）報告をしたかったと思うけど、コンディションのことがありますから。一日一日体が良くなるように、先に（関西に）戻しました。▼個人成績は横に置いて個人的なことを全体で共有しすぎると選手の動きが鈍くなりますから、普通にゲームを進めるというと