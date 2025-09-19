阪神の岡田彰布オーナー付顧問（67）が18日、大阪・弁天町で行われたスカイA「虎ヲタ」とABCラジオ「ラジオハンター」のコラボイベントにゲスト参加し、ポストシーズンを展望した。「やっぱり投手はブルペンじゃなく先発。短期決戦は順番が難しい」。才木と村上の2本柱についても言及。「どっちから行くかや。開幕投手だったから村上なのか。勝ち星で決めるか。シーズンの対戦成績は関係ないと思う。2人の間にオレなら左を入れ