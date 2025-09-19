18日、大気が不安定となった茨城県内では突風が吹き、建物が倒壊するなどの被害が出ました。18日午後3時前、つくば市花室で「2階建て建物の1階部分が崩れて倒壊している」と近隣住民から通報がありました。倒壊したのはプレハブの事務所でケガ人はいませんでした。事務所の代表（18日）「きょうはたまたま（人が）いない日だったので、とうとういっちゃったんだって。台風の時もけっこう揺れていた」つくば市では、午後2時54分に最