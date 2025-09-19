プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「たっぷり野菜のチキンスープ」 「おこわ風栗ご飯」 「豆腐の香味みそのせ」 の全3品。 たっぷり野菜のチキンスープにおこわ風栗ご飯、副菜に豆腐を添えた和献立。【主菜】たっぷり野菜のチキンスープ ホッと落ち着くやさしい味のスープです。 ©Eレシピ 調理時間：35分 カロリー：377Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人