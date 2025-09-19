山海関の西門「迎恩門」。（７月２５日撮影、秦皇島＝新華社記者／藍建中）【新華社秦皇島9月18日】中国河北省秦皇島市の北東15キロに位置する山海関は、周囲約4キロ、高さ14メートル、厚さ7メートルの城壁に四つの主要な門を有する。華北平原と東北平原を結ぶ遼河西回廊の西端にあり、北は燕山、南は渤海に接する立地から名付けられた。1381（洪武14）年の建造で、明代長城の中で唯一海に面しており、「天下第一関」と称される