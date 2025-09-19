１９日午前０時２４分ごろ、東京都と神奈川、千葉両県で震度１の地震があった。気象庁によると、震源地は神奈川県東部。震源の深さは約７０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３・３と推定される。県内では、横浜市保土ケ谷区、緑区、大和市、厚木市で震度１を観測。東京都千代田区や町田市、千葉県市川市などでも震度１となった。