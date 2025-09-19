人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー、ＨＩＫＡＫＩＮが１８日、千葉・船橋市のＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ―Ｂａｙでアサヒビール株式会社「未来のレモンサワー」のイベントに出席した。普段は動画クリエイターとして活動する２人にとって、対面イベントは久しぶり。ＨＩＫＡＫＩＮは「久しぶりにこんな多くの人の前に立った。ちょっと大物アーティストになった感じ」と笑みを浮かべた。昨年６月に首都圏、関信越エ