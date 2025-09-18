サッカー日本代表DF板倉滉が、アヤックスで欧州チャンピオンズリーグ（CL）初出場を果たした。ホームでのインテルとの初戦にセンターバックとして先発し、84分までプレイしたが、チームは0-2で敗れた。昨季準優勝の強豪を相手に、アヤックスは前半から苦しい展開を強いられた。40分、FWミカ・ゴドツが相手GKと1対1の決定的なチャンスを迎えるもゴールならず。すると直後の42分、相手FWマルクス・ュラムにCKからヘディングで先制点