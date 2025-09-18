今夏クリスタル・パレスに加入したナイジェリア期待のFWの契約形態が判明したようだ。ジャーナリストのポール・ブラウン氏によると、今夏ヘタフェからクリスタル・パレスにレンタル移籍した22歳のナイジェリア代表FWクリサントゥス・ウチェだが、契約には条件付きでの買取義務が付随していたという。現在22歳のウチェは2022年にスペイン7部相当のモラロのBチームでプロキャリアをスタート。その後は5部相当の同クラブのトップチー