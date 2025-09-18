ブンデスリーガ王者の守備の要として君臨するフランス代表DFは来夏の去就が注目されている。今季も開幕からブンデスリーガ3試合で14得点と圧巻の爆発力を発揮しているバイエルン・ミュンヘン。その圧倒的な攻撃力が注目されているが、開幕3試合中2試合がクリーンシートと守備力も高い。その守備陣を支えているのがフランス代表DFダヨ・ウパメカノだ。ウパメカノはバイエルンの守備の要として今季も開幕から3試合連続で先発出場し、