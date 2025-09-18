CL緒戦のアスレティック戦を2-0の快勝で終え、プレミアリーグ第5節マンチェスター・シティ戦に臨むアーセナル。アスレティック戦では交代出場のガブリエウ・マルティネッリ、レアンドロ・トロサールが1G1Aずつと結果を出し、改めて今季の選手層の厚さを見せつけた。ミケル・アルテタ監督は試合後「スターター」と「フィニッシャー」という言葉を用い、先発と交代選手の間に差はないと示し、チームでの勝利であることを強調した。優