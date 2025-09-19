俳優の坂口健太郎、渡辺謙が１８日、韓国・釜山市内で開催中の第３０回釜山国際映画祭（２６日まで）のオープンシネマ部門に出品されている「盤上の向日葵」の舞台あいさつに登壇した。芸術性に富んだ新作や国際的に評価された作品が選出されたオープンシネマ部門。ワールドプレミアにふさわしい釜山最大の座席数（約４５００席）の野外スクリーンで上映された。主演の坂口は「本当にたくさんの愛をくださってありがとうござい