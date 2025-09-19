バレーボール男子日本代表が１８日、１次リーグ敗退した世界選手権（フィリピン）から羽田空港着の航空機で帰国した。取材に応じた主軸の高橋藍（サントリー）は「めちゃくちゃ悔しい。でもこの現状を認めることが、次につなていくためにも大事。自分たちの力がなかったということなので。この結果をしっかり受け止めて強くなっていくしかない」と胸中を語った。悪夢の予兆はあった。トルコとカナダから１セットも取れず、初の