直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」から、期間限定のハロウィンフレーバーが登場します。しっとりココア生地に、とろける生チョコとおばけマシュマロを組み合わせた、ユニークでフォトジェニックな一品。1枚960kcal超えのインパクトは、まさに“ギルティー”♡イベントの手土産やパーティーを盛り上げる特別なスイーツを、この秋ぜひ