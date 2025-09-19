食卓の定番食材・小松菜で作る副菜レシピをご紹介します。小松菜を切って、ポリ袋に入れてもむだけで作れるから、手間いらず！『小松菜とかにかまのみそあえ』のレシピ材料（2人分）小松菜……1/2わ（約100g）かに風味かまぼこ……60gみそごま油作り方（1）小松菜は長さ5cmに切る。かにかまは食べやすくほぐす。（2）ポリ袋に小松菜、みそ、ごま油各小さじ1を入れて、ややしんなりするまで手でもむ。かにかまを加えてさっと混ぜ、