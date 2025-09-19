きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が強まる中、ポンドドルは売りが強まっている。一時１．３５３５ドルまで一気に下落し、２１日線をうかがう展開を見せている。本日の２１日線は１．３５１５ドル付近。日足ベースのローソク足は前日に長い上髭を付けて失速し、本日も陰線を示現。チャート的にはやや下値警戒感を高める兆候も出ている。 本日は英中銀が政策金利を予想通りに据え置いた。注目され