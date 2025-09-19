【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、米軍が駐留していたアフガニスタンの首都カブール郊外にあるバグラム空軍基地について「取り戻したい」と述べ、アフガニスタン側に返還を求めていることを明らかにした。理由に関しては「中国が核兵器を作っている場所から１時間以内の場所にあるからだ」と説明したが、それ以上の詳細には触れなかった。訪問先の英国で、スターマー英首相との共同記者会見で語った。