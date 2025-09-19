【キーウ共同】ウクライナ当局は18日、ウクライナ兵千人の遺体をロシアが返還したと発表した。タス通信は、ウクライナは24人のロシア兵の遺体を引き渡したと伝えた。ロシアとウクライナの間で行われた直接交渉の合意に基づき定期的に実施されている。