「孤狼の血」の小説家・柚月裕子（57）による同名小説「盤上の向日葵」を原作に、俳優の坂口健太郎（34）と渡辺謙（65）の魂の演技バトルで魅せるヒューマンミステリー「盤上の向日葵」が10月31日から全国公開する。同作は第30回釜山国際映画祭「オープンシネマ部門」に正式出品され、主演の坂口、共演の渡辺、監督を務めた熊澤尚人（58）が17日に行われたレッドカーペット＆オープニングセレモニーに登場。翌18日には、「オープ