お笑いコンビ「爆笑問題」、「ウエストランド」らが所属する芸能事務所「タイタン」主催の10月10日開催「タイタンライブ」に昨年のM−1グランプリファイナリスト「バッテリィズ」と2022年ツギクル芸人グランプリ「ストレッチーズ」が出演することが決まった。「バッテリィズ」はタイタンライブ初登場となる。タイタンメンバーは「爆笑問題」「ウエストランド」「キュウ」「ネコニスズ」ら全14組が出演予定。「爆笑問題with