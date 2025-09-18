どんなに心が広い男性であっても、限界を超えれば怒りや失望を抱くもの。そして、それが積み重なると「彼女と別れよう」と本気で考えることになるでしょう。そこで今回は、男性が本気で別れを考える「彼女の態度」を紹介します。価値観を頭ごなしに否定してくる彼が大切にしている趣味や考え方を「意味ないよね」と切り捨てるのはNG。推し活やゲーム、サウナなど“熱量の高い趣味”を持つ男性は特に多いので、それを笑ったり軽んじ