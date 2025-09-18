「ぽっこりお腹が気になる」「くびれを作りたい」…そんな悩みに効果的なのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プランクからのツイスト】です。体幹を支えながら腰をひねる動きで、お腹全体のインナーマッスルを刺激。たるみを引き締めつつ代謝アップ。キュッと強調されたウエストラインに導きます。🌼腹筋＆くびれメイクに！１日３セット【理想のウエストラインに近づく】簡単エクササイズプランクからのツイスト（１）両