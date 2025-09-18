恋愛するたびに、なぜか苦しい思いをする。その背景には、自分の思考や行動パターンが関係しているかもしれません。そこで今回は、恋愛で“迷子”になる女性に共通する「特徴」を紹介します。自己肯定感が低く自信を持てない恋愛で迷子になる根っこには「自分に自信がない」ことがあります。自分を認められないと、相手の愛情を素直に受け取れず、不安感が増していく一方に。だからこそ、恋を楽しむためには、まず自分自身を大切に